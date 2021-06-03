Тамбовчане могут бесплатно получить новую специальность

Тамбовчане некоторых категорий могут бесплатно освоить новую профессию. Обучение и дополнительное профессиональное образование предусмотрено для жителей региона 50 лет и старше, предпенсионеров, находящихся в декрете мам и женщин, которые имеют детей-дошкольников, не состоят в трудовых отношениях, но хотят возобновить трудовую деятельность и обратились в органы службы занятости.

В Тамбовской области региональными операторами являются: ТГТУ, ТГУ имени Г.Р. Державина и региональный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Обучение осуществляется более чем по 130 компетенциям: управление административно-хозяйственной деятельностью, кадровое делопроизводство, управление закупками, дизайн интерьера, юриспруденция, государственное и муниципальное управление, контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, повар, парикмахерское искусство и другие.

Перечень профессий размещен на портале «Работа в России».

Желающие пройти обучение должны зарегистрироваться на портале «Работа в России» самостоятельно или обратиться в органы службы занятости, где им помогут пройти регистрацию и ответят на интересующие их вопросы.

При регистрации гражданину необходимо выбрать регион, направление обучения и ВУЗ.

Обучение длится от 1 до 3 месяцев в зависимости от программы.

После прохождения обучения гражданин получает документ о квалификации: диплом, свидетельство или удостоверение о квалификации.

- Безработным гражданам при прохождении профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования выплачивается стипендия в размере и порядке, которые установлены законодательством о занятости населения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

За более подробной консультацией можно обратиться в органы службы занятости по месту жительства либо по телефонам: 8(7452)782816, 782845,782824.