Тамбовская делегация участвует в Петербургском международном экономическом форуме

Тамбовская область принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, который стартовал в северной столице. Делегация региона во главе с губернатором Александром Никитиным будет активно участвовать в программных мероприятиях, проведет ряд деловых встреч и подпишет несколько соглашений.

Главное экономическое событие будет проходить со 2 по 5 июня. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума. Руководитель страны пожелал участникам Петербургского международного экономического форума плодотворной работы.

- В рамках деловой программы запланировано свыше 100 дискуссий, посвященных вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. Делегация Тамбовской области примет в них активное участие, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

Также запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве и реализации совместных проектов с другими регионами, организациями и кампаниями. Губернатор Александр Никитин проведен переговоры и встречи, пообщается с федеральными СМИ и примет участие в центральном событии форума – пленарном заседании. Оно состоится 4 июня, в заседании очно примет участие президент России Владимир Путин. Выступление главы государства будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности.