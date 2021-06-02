В Тамбове состоялся концерт спортивно-бальных танцев на колясках

2 июня в Спортивно-тренировочном центре «Тамбов» прошёл отчетный концерт спортивно-бальных танцев на колясках. Организаторами выступили Спортивно-адаптивная школа области и региональное отделение ассоциации инвалидов «Аппарель».

Направление «Танцы на колясках» в Тамбовской области существует уже 13 лет. Сейчас в этом виде спорта заняты шесть тамбовских спортсменов. За эти годы они принимали участие в Кубках Мира, Кубках континентов, Чемпионатах России, международных, межрегиональных и областных фестивалях творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В рамках отчетного концерта прошли показательные выступления танцоров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.