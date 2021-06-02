Сотрудник тамбовской колонии за деньги проносил осужденному мобильники

В Тамбовской области вынесли приговор теперь уже бывшему сотруднику одной из колоний региона, которого признали виновным в преступлении по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

На следствии и в суде установили, что в период с осени 2018 года по май 2020 года УФСИНовец получал от одного из осуждённых деньги. За вознаграждение он проносил для него запрещенные предметы - мобильные телефоны и комплектующих к ним. Деньги осужденный лично, либо через родных и знакомых, переводил через киви-кошелек на банковские карты сотрудника колонии или членов его семьи. Коррупционную схему выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН России. Следствию удалось доказать получение сотрудником колонии незаконного денежного вознаграждения в размере, превышающем один миллион рублей.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллиона 10 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.