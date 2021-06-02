В Тамбовской области на 8 лет осудили мужчину, до смерти избившего приятеля

В Тамбовской области вынесли приговор 35-летнему жителю Кирсановского района. Его осудили по 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установили в суде, 31 января этого года осужденный выпивал в компании знакомых дома у одного из них. В какой-то момент один из присутствующих нецензурно выразился в его адрес, что сильно разозлило мужчину. Он избил обидчика, после чего ушел. На следующий день 54-летний потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где вскоре скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.