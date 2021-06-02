Синоптики прогнозируют усиление ветра в Тамбове

По информации тамбовского ЦГМС, 2 июня с сохранением вечером на территории региона ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 17 м/с.

- Это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, увеличением ДТП, заторов на трассах, ограничениями в работе авиации, затруднением при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - сообщают в пресс-службе городской администрации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия тамбовчанам следует позвонить по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области: 8 (4752) 72-99-50.