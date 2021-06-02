Тамбовчанину увеличили пенсию после вмешательства прокуратуры

В Тамбове 59-летнему жителю отказали в Пенсионном фонде в перерасчете пенсии из-за отсутствия документов, подтверждающих период ухода, осуществляемого заявителем за ребенком-инвалидом.

Мужчине пришлось обратиться за помощью в прокуратуру. Сотрудники ведомства в ходе проверки установили, что в распоряжении УПФР в г. Тамбове и Тамбовском районе имелись архивные материалы выплатного дела тамбовчанина, которые подтверждают статус ребенка-инвалида и осуществление ухода за ним заявителем с 1992 года.

Однако соответствующие сведения не были приняты во внимание. Решение по заявлению мужчины о перерасчете размера пенсии было рассмотрено без учета документов выплатного дела его ребенка. Допущенная ошибка привела к выплате тамбовчанину пенсии в меньшем размере, чем это предусмотрено законом.

Прокурором района в адрес начальника УПФР в г. Тамбове и Тамбовском районе было внесено представление об устранении нарушений законодательства о пенсионном обеспечении.

- В настоящее время перерасчет пенсии произведен, права заявителя восстановлены. Им получено единовременно более 77 тысяч рублей и размер ежемесячной пенсии увеличен на 2116 рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.