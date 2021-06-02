В Тамбовском районе легковушка протаранила «ЗИЛ» и врезалась в забор

Все пострадавшие оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка, произошла 1 июня в 13 часов 55 минут на 13 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Столовое-Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка» на территории Тамбовского района. 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «ЗИЛ ММЗ554», под управлением 50-летнего мужчины. По инерции отечественное авто автомобиль продолжило движение, машина выехала на правую по ходу движения обочину и врезалась в забор.

- В результате аварии травмы получили водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ-211440», 24-летний мужчина и 17-летняя девушка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.