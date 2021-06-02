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Происшествия2 июня 2021 13:00

Жительница Тамбовщины получала пенсию за умершую свекровь

Женщина присвоила себе более 40 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении жительницы Рассказовского района. Ее признали виновной в совершении преступления по ч.1 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Установлено, что с 1 июля 2020 года по 30 ноября 2020 года женщина получала пенсию за умершую свекровь, снимая деньги с ее банковской карты. В общей сложности мошеннице удалось присвоить себе более 40 тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя судом виновнице назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.