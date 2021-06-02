Тамбов получит 25 миллионов рублей по программе «Народная инициатива»

В Тамбове в этом и следующем году реализуют программу «Народная инициатива». Известно, что на ее реализацию в 2021-м областному центру выделят 25 миллионов рублей, в 2022 году – еще 37 миллионов.

На что направить средства, решат сами тамбовчане, участвуя в опросе. На заседании общественного совета, который прошел в мэрии, единогласно утвердили направления, которые обозначат в опросных листах. Это благоустройство общественных территорий, установка многофункциональных спортивных площадок и освещение дворовых территорий.

- Уже в ближайшее время в рамках проекта «Народная инициатива» начнется изучение мнения населения, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова. - Чтобы сделать объективные выводы по распределению средств на благоустройство, предстоит опросить более 40 тысяч горожан.