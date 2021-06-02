21-летняя тамбовчанка въехала в стоящий на трассе «МАЗ» и погибла

Погибшей был 21 год Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибла молодая девушка, произошла 1 июня в 23 часа 50 минут на 8 километре автодороги «Моршанск –Пичаево» на территории Моршанского района. 21-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-211440» наехала на стоящий на проезжей части дороги автомобиль «МАЗ-4371», под управлением 42-летнего мужчины. После столкновения отечественное авто продолжило движение и наехало на дерево.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 211440» погибла на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.