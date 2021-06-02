Тамбовчанка после застолья угнала иномарку у спящего друга

В дежурную часть полиции 1 июня поступила информация об угоне автомобиля отечественного производства. 24-летний хозяин дома по улице Свободной города Тамбова устроил посиделки с друзьями, где не обошлось без алкоголя. После застолья он заснул.

Как оказалось, одна из приглашенных гостей, 19-летняя девушка, взяла у спящего друга ключи зажигания и решила прокатиться с приятелем на «Форд Фокусе», принадлежащим хозяину дома.

Проснувшийся автовладелец обнаружил, что кто-то на его иномарке, сбив штакетник, проехал по палисаднику, и заявил в полицию. Стражи порядка задержали угонщицу «по горячим следам». В ходе допроса она признала свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.