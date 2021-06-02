Женщина и 6-летний ребенок пострадали в аварии на ул. Киквидзе Тамбова

В ДТП получили травмы пассажиры обеих иномарок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы женщина и ребенок, произошла 1 июня в 13 часов 15 минут на улице Киквидзе в районе дома №77 города Тамбова. 35-летний водитель автомобиля «Opel Astra» столкнулся с движущимся навстречу «Volkswagen Jeta», под управлением37-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получила 39-летняя пассажирка автомобиля «Volkswagen Jeta», женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В ДТП также пострадал 6-летний летний мальчик, находившийся в автомобиле «Opel Astra», ребенка отвезли в детскую клиническую больницу Тамбова.