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Происшествия2 июня 2021 12:24

Женщина и 6-летний ребенок пострадали в аварии на ул. Киквидзе Тамбова

Произошло столкновение двух иномарок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В ДТП получили травмы пассажиры обеих иномарок

В ДТП получили травмы пассажиры обеих иномарок

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы женщина и ребенок, произошла 1 июня в 13 часов 15 минут на улице Киквидзе в районе дома №77 города Тамбова. 35-летний водитель автомобиля «Opel Astra» столкнулся с движущимся навстречу «Volkswagen Jeta», под управлением37-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получила 39-летняя пассажирка автомобиля «Volkswagen Jeta», женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В ДТП также пострадал 6-летний летний мальчик, находившийся в автомобиле «Opel Astra», ребенка отвезли в детскую клиническую больницу Тамбова.