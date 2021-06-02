В Тамбове обесточат четыре улицы из-за ремонтных работ

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 3 июня из-за ремонтных работ на объектах электроэнергетики, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов», в областном центре отключат свет по нескольким адресам.

Электроэнергии временно не будет:

- с 8.00 до 20.00 по улице Полынковская, д. 48-128, включая магазины, торговые павильоны;

- в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 и 0,4 кВ: ул З. Космодемьянской, д. 4; ул. Бастионная, д. 65, 67, 63, 31, 45, 43, 33, 35;

- с 9.00 до 11.30 в связи проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции по Ипподромному пр., д. 4А-4Т.