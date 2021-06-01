В Тамбове в ближайшие два года отремонтируют все 8 скверов, которые участвовали в рейтинговом голосовании

Победителем голосования стала территория у магазина "Огонек" на ул. Мичуринской

В мэрии Тамбова подвели итоги рейтингового голосования, участвуя в котором горожане выбирали общественные территории для проведения на них благоустройства в 2022 году. Из 8 территорий в следующем году отремонтируют три. Это территории по ул. Мичуринской, 197а, 210, возле магазина «Огонек»; сквер им. Н.Х. Рыбакова, напротив ТЦ «Детский мир» и территория по ул. Киквидзе, 73 у детского сада «Дюймовочка». Реконструкцию проведут за счет средств программы «Формирование комфортной городской среды».

Однако, по мнению врио главы города Максима Косенкова, все территории, участвовавшие в голосовании за благоустройство, не должны остаться без внимания.

- Было принято однозначное решение: все территории будут благоустроены в рамках других программ, с привлечением средств из разных источников в этом или следующем году, - сказал Максим Косенков.