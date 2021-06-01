В Тамбове несмотря на холод открылся пляжный сезон

Пляжи готовы, но погода к водным процедурам пока не располагает Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

С 1 июня в Тамбове официально открылся купальный сезон. Несмотря на холода, 11 оборудованных городских пляжей готовы встречать отдыхающих.

Во всех разрешенных местах для купания заранее провели обследования и расчистку дна, взяли лабораторные пробы песка и воды. По результатам исследований вода на пляже «Дружба», в районе Кривого моста, сейчас не соответствует нормам СанПин по микробиологическому показателю. Через 10 дней специалисты проведут повторный забор воды, а пока горожанам следует воздержаться от купания в этом месте.

С 1 июня на службу заступили и матросы-спасатели. Соответствующую аттестацию прошли 37 человек. В июне и июле они будут дежурить на городских пляжах с 11 утра до 19 часов вечера, а в августе - с 10 до 18 часов.

Также, для безопасности и защиты здоровья отдыхающих, пляжные лежаки удалены друг от друга не менее чем на 1,5 метра, а все спасательные посты снабжены дезинфицирующими средствами для рук.

- Чтобы тамбовчане отдыхали в безопасных и комфортных условиях, в ежедневном режиме сотрудники муниципального предприятия «Спецтехуниверсал» будут вывозить с пляжей мусор, окашивать траву, поддерживать в надлежащем состоянии пляжное оборудование, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Также все городские пляжи обеспечат питьевой водой.