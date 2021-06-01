В Моршанске после реконструкции открывается историко-художественный музей

Моршанскому музею уже более ста лет Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Моршанске 11 июня после многолетней реконструкции откроется один из богатейших районных музеев России – историко-художественный музей, которому уже более ста лет. Его фонды насчитывают более 35 тысяч предметов из различных коллекций: археологической, этнографической, предметов русской старины XVI–XVII веков, прекрасных образцов художественных произведений. В музее находится вторая в стране по величине и качеству коллекция древнерусской деревянной скульптуры.

- С 2008 года в рамках проекта реставрации здания «Магазин купца Каверина» в музее шли масштабные работы. В 2014 году экспозиция музея была полностью закрыта для посещений. Все это время сотрудники принимали участие в экстерриториальных просветительских, выставочных проектах. Параллельно шла подготовка к монтажу экспозиции, - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Посетителям обновленного музея представят выставочный проект «Шедевры Моршанского музея», который получил грант в размере 2,5 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». На эти средства проведена реставрация серии музейных предметов, а после сформирована выставка и издан первый в истории музея каталог.

В проект вошли раритеты художественных коллекций. Залы «Православная культура Моршанского края в произведениях русского церковного искусства», «Моршанская усадьба», «Искусство начала ХХ века» «История музея - история страны» напомнят о старом музее с любимой экспозицией, узнаваемыми экспонатами и определенной аутентичностью.

Также посетителям музея покажут то, что раньше было доступно лишь узкому кругу специалистов. Так, на открытии пройдет премьерный показ некоторых из жемчужин Моршанского собрания, сохраненных стараниями Петра Иванова – основателя и первого директора музея.

Отметим, что в залах художественного отдела экспонируется свыше тысячи подлинников-произведений русских мастеров А. К. Саврасова, А. П. Боголюбова, Н. Н. Дубовского, Ю. Ю. Клевера, К. Зорянко, скульптора Е. А. Лансере, графиков А. О. Орловского, В. И. Гау, а также французская, немецкая, голландская, итальянская живопись и графика XVIII–XIX вв., уникальное собрание деревянной скульптуры XVII — нач. XX столетий, прекрасные предметы из фаянса, майолики, хрусталя, кости, бронзы, редкие книги, нумизматика, мебель и др.