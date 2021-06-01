Тамбовчанам расскажут, как получить кэшбэк за детские путевки

2 июня с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут в прямом эфире на площадке Ютуб можно будет задать вопрос о возмещении части стоимости оплаченной путевки в организации отдыха и оздоровления детей.

Напомним, в этом году реализуется новая федеральная мера поддержки для семей с детьми - возмещение части стоимости оплаченной путевки в организации отдыха и оздоровления детей (50% кэшбэк).

Период оплаты (приобретения) путевки в детские лагеря - с 25 мая по 31 августа 2021. Путевка оплачивается в полном объеме с использованием карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности.

Максимальная сумма кэшбэка составит не более 20 тысяч рублей. Деньги вернут в течение 5 рабочих дней с момента оплаты.

В управлении социальной защиты и семейной политики региона разъясняют и еще одно важное условие: организация отдыха должна быть зарегистрирована в реестре организаций отдыха и их оздоровления на территории Тамбовской области. Информация об участии в данной программе должна быть размещена на сайте организации отдыха либо доведена до граждан, приобретающих путевки, иным способом.

Если жители региона для покупки путевки в лагерь использовали сертификат, то кэшбэк можно получить на ту сумму, которую они доплатили (не более 20 тыс.рублей).

- В настоящее время «детским кэшбэком» можно воспользоваться при покупке путевок в следующие тамбовские организации отдыха: в санаторий «Энергетик», АО «Тамбовкурорт» санаторий им. Калинина, 2 кардиологическое отделение АО «Тамбовкурорт», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.