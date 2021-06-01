В Котовске летом будут работать два официальных пляжа

Как показала проверка, на пляжах имеется все необходимое для безопасного отдыха

В Тамбовской области 1 июня официально стартовал купальный сезон. Накануне в Котовске сотрудники администрации города, спасательной станции и старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС главного управления МЧС России по Тамбовской области Алексей Тимофеев проверили готовность городских пляжей к приему отдыхающих.

Так, в этом году в Котовске организованы два официальных пляжа: «Козий луг» и «Центральный». Как показала проверка, они безопасны для отдыха. Там организованы посты с наличием всех необходимых спасательных средств, работает система видеонаблюдения, установлены предупреждающие аншлаги и буйки, ограничивающие зону купания для детей.

- В этом году в силу вступил новый приказ МЧС России, утвержденный Минюстом, в котором появились требования, касающиеся сертификации спасательных средств. На это мы тоже обращаем внимание. В целом по освидетельствованию пляжей имелись мелкие недочеты, которые были устранены во время проверки, - сказал Алексей Тимофеев.

Фото: prokotovsk.info