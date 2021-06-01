Telegram-бот ответит на вопросы тамбовчан о детских выплатах

В регионе запустили чат-бот в Telegram (https://t.me/vyplatydeti68_bot), который рассказывает о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Его разработал Центр управления регионом Тамбовской области совместно с управлением социальной защиты и семейной политики.

Чат-бот работает круглосуточно: в любое время родители могут найти всю интересующую информацию. Сервис автоматически отвечает на вопросы о размерах выплаты и условиях её получения, а также даёт ссылку на раздел портала «Госуслуги», где можно оформить пособие онлайн.

Напомним, с 1 апреля 2021 года изменились правила расчета и выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет.

- Центр управления регионом зафиксировал большое количество обращений от родителей с просьбой разъяснить информацию о пособиях, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - На прошлой неделе региональное управление социальной защиты провело для всех желающих прямой эфир, где специалисты ответили на частые вопросы. Еще одним эффективным способом общения с получателями социальных услуг стал чат-бот.