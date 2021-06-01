В Тамбове и области выбрали территории-лидеры общественного голосования

Жители области активно участвовали в голосовании Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области подвели итоги общественного голосования, на которых жители выбирали территории, которые отремонтируют в следующем году. В нашем регионе на голосование были вынесены 25 общественных пространств. В Тамбове — 8 территорий, в Мичуринске — 5, в Рассказово — 4, в Котовске и Моршанске — по 3, в Уварово — 2.

- За пять недель, с 26 апреля по 30 мая, голос за будущее своего города отдали 59,5 тысяч жителей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Была проведена проверка всех поступивших голосов на достоверность и корректность заполненных данных.

В Тамбове в голосовании приняли участие 30867 человек. Лидером голосования стала территория по улице Мичуринская, 197А, 201 (зеленая зона, прилегающая к магазину «Огонек»). Ее поддержали 8943 человека.

В Котовске проголосовали 6096 человек. Максимальную поддержку — 3580 голосов — получило благоустройство парка культуры и отдыха.

В Мичуринске свое мнение о дальнейшем преображении города высказали 9196 жителей. По мнению большинства (5676 голосов), в следующем году следует обустроить общественную территорию в районе дома 46А по улице Учхоз «Роща» города Мичуринска.

В голосовании приняли участие 4218 жителей Моршанска. Первое место занял проект устройства уличного освещения по улице Октябрьская площадь. Его поддержали 1877 участников голосования.

5526 рассказовцев стали участниками голосования за объекты благоустройства. Максимальную поддержку получил проект преображения городского сада по улице Красноармейская, 83 — 3891 голос.

Свое мнение об обустройстве территорий высказали 3692 жителя города Уварово. Большая часть из них поддержала проект благоустройства пруда 2-го микрорайона — 3117 голосов.