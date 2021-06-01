Тамбовчане украли с территории колледжа 300 килограммов металлолома

31 мая в полицию поступила информация о краже. С неохраняемой территории колледжа в Кирсанове неизвестные похитили 300 кг металлолома. После опроса администрации учреждения и осмотра места происшествия оперативники составили круг подозреваемых и установили личности злоумышленников. Выяснилось, что проживающие рядом с колледжем братья 36 и 37 лет, совершили кражу еще 22 мая. Чтобы вывезти металл, они использовали личный автомобиль. Мужчин доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания. Часть похищенного воры успели реализовать в пунктах приема чермета.

- После проведения экспертизы и установления материального ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Наказание за такое преступление - штраф в сумме до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.