Тамбовчане хранят в банках больше 107 миллиардов рублей

Объем вкладов жителей Тамбовской области за первый квартал составил 107,3 млрд рублей, увеличившись за год на 2,4%. Доля рублевых вкладов остается максимально высокой – 94,6%. При этом на 1 апреля 2021 года сбережения жителей региона на 4,7 млрд рублей превысили ссудную задолженность перед банками.

На счетах индивидуальных предпринимателей Тамбовщины объем средств по итогам первого квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 92,2%, составив около 7 млрд рублей.

- Денежные средства на всех счетах (в т. ч. вкладах) малых и микропредприятий застрахованы государством, как и средства вкладчиков – физических лиц и индивидуальных предпринимателей в пределах 1,4 млн рублей, - говорит управляющий Отделением по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков. - В регионе под действие законодательства о страховании вкладов подпадают свыше 30 тыс. предприятий, внесенных в единый реестр субъектов МСП.