Тамбовчанин за рулем «Lada Priora» протаранил иномарку

Водитель "догнал" другой автомобиль Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 26-летний мужчина, произошла 31 мая в 22 часа 41 минуту на улице Советской в районе дома №89 города Тамбова. Водитель автомобиля «Lada Priora» столкнулся с движущимся впереди «Opel Vectra», под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Lada Priora», его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.