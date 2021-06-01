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Происшествия1 июня 2021 13:59

Тамбовчанин за рулем «Lada Priora» протаранил иномарку

Пострадал в аварии водитель отечественного авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель "догнал" другой автомобиль

Водитель "догнал" другой автомобиль

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 26-летний мужчина, произошла 31 мая в 22 часа 41 минуту на улице Советской в районе дома №89 города Тамбова. Водитель автомобиля «Lada Priora» столкнулся с движущимся впереди «Opel Vectra», под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Lada Priora», его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.