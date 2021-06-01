В Тамбове произошла авария с участием трех автомобилей

Участниками ДТП стали три машины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех машин произошла 31 мая примерно в 18 часов 3 минуты на улице Рылеева около дома №83«Е» города Тамбова. 31-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» поворачивая налево, врезался в автомобиль «ВАЗ-2113» под управлением 35-летнего мужчины. После столкновения «ВАЗ-2113» в неконтролируемом движении наехал на стоящий в правой полосе «Renault Logan», за рулем которого находился 38-летний водитель.

В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-2113», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.