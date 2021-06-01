Тамбовчанин угрожал молотком сожительнице, которая поймала его на краже денег

В ходе расследования уголовного дела о краже, совершенной в марте этого года, тамбовским полицейским поступила дополнительная информация. Выяснилось, что подозреваемый поссорился со своей 51-летенй сожительницей, которая уличила его в хищении денежных средств, в доме по улице Ленинградской. В ходе конфликта мужчина напал на женщину с молотком и стал угрожать убийством.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где признал свою вину. Полицейские выяснили, что подобные ссоры между сожителями происходят часто. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и был судим.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело ч.1. ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Тамбовчанину грозит арест на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет. По окончании расследования будет принято процессуальное решение по совокупности обоих совершенных им преступлений.