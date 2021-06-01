Тамбовчанин украл у соседа по даче неисправный «ЗИЛ»

В дежурную часть отдела полиции 30 мая поступило сообщение от мужчины о краже его автомобиля. Так, грузовик «ЗИЛ» находился в неисправном состоянии и был припаркован в деревне на дачном участке автовладельца, проживающего постоянно в городе Котовске.

В ходе розыска полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 60-летний житель Тамбова, дача которого расположена по соседству. Мужчина узнал о переходе правообладания участком по наследству и надеялся, что пока все будут заняты этой процедурой, никто не заметит пропажу автомобиля.

Тамбовчанин договорился с третьим лицом о продаже неисправного автомобиля, чтобы сдать его на металл. Ничего не подозревавший покупатель заплатил ему денег, загрузил железки и уже готов был отправиться в пункт приема. Но тут вовремя подоспел владелец дачного участка и заявил в полицию.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.