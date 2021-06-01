В Тамбове на Полынковском кладбище появились 12 дополнительных бункеров для мусора

Тамбовчан, ухаживающих за могилами родственников, просят соблюдать санитарный порядок Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове на Полынковском кладбище установили 12 дополнительных восьмикубовых бункеров для сбора мусора, которые простоят здесь до зимы. Вывоз мусора с кладбища осуществляется два раза в неделю. Рабочие провели уже несколько уборок и вывезли более 200 кубометров мусора.

Для того, чтобы на территории кладбища поддерживался санитарный порядок, ухаживающим за могилами родственников тамбовчанам необходимо иметь с собой пакеты для мусора и выполнять несложные правила: складировать мусор в контейнеры, либо выносить к обочине ближайшего проезда, но ни в коем случае не создавать стихийных свалок рядом с могилами. По проездам два раза в неделю проезжает техника и осуществляет уборку.

- Это значительно сокращает время на уборку и, соответственно, затраты бюджетных средств, - сказал начальник отдела по обеспечению чистоты и порядка городских территорий Павел Маков. - Учитывая то, что кладбища являются общегородской территорией и насчитывают больше миллиона захоронений, несложно представить, какие объемы мусора могут скапливаться на стихийных свалках, поэтому у нас общая ответственность - к нашему прошлому, к нашей памяти и к нашему настоящему тоже.