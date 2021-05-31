В Тамбове стартовала государственная итоговая аттестация для выпускников школ

В Тамбове для более 1200 выпускников 11-ых классов школ 31 мая стартовала государственная итоговая аттестация, которая пройдет в форме ЕГЭ и государственного выпускного экзамена.

Пункты проведения экзамена были открыты в школе №5, Центре образования №13, школе №36 и Многопрофильном кадетском корпусе. В первый день в ЕГЭ по географии, литературе и химии приняли участие 354 человека, из них географию сдавали 29 учащахся, литературу - 96 человек и химию – 229 человек.

- Все экзамены оцениваются по 100-балльной системе. С результатами можно будет ознакомиться 17 июня, а в случае несогласия с выставленными баллами подать апелляцию в период с 18 по 21 июня, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Следующим предметом, который будут сдавать выпускники, станет русский язык. ЕГЭ состоится 3 июня.