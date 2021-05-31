В работе «Тамбовской сетевой компании» нашли 24 нарушения требований природоохранного законодательства

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора завершило плановую выездную проверку производственной площадки филиала АО «Тамбовская сетевая компания» в г. Мичуринске Тамбовской области, занимающейся сбором и обработкой сточных вод.

Установлено, что компания вела производственную деятельность с нарушениями требований природоохранного законодательства. Было выявлено 24 нарушения федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», а также нарушения приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».

- По результатам проведенной проверки в отношении юридического и должностного лица вынесены протоколы о привлечении их к ответственности по ст. 8.1, 8.5 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. - Сумма наложенных штрафов составила 45 тыс. рублей. Администрации предприятия выдано предписание устранить все выявленные нарушения в конкретные сроки.