С ул. Базарной в Тамбове выгнали несанкционированных торговцев

Двое продавцов не имели права торговать на улице Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На улице Базарной ликвидировали несанкционированные торговые объекты. Во время проверки, которую провели специалисты комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг, здесь выявили 2 объекта незаконной торговли. После встречи с владельцами их убрали с улицы. Также участок улицы Базарной очистили от бытового мусора и старой мебели, используемой в качестве прилавков.

- Владельцы законных магазинов в свою очередь помоют свои магазины от грязи и пыли, покрасят урны в единый цвет, а также установят вазоны с цветами, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.