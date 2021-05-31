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Общество31 мая 2021 17:39

С ул. Базарной в Тамбове выгнали несанкционированных торговцев

Ликвидировали две незаконные точки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Двое продавцов не имели права торговать на улице

Двое продавцов не имели права торговать на улице

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На улице Базарной ликвидировали несанкционированные торговые объекты. Во время проверки, которую провели специалисты комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг, здесь выявили 2 объекта незаконной торговли. После встречи с владельцами их убрали с улицы. Также участок улицы Базарной очистили от бытового мусора и старой мебели, используемой в качестве прилавков.

- Владельцы законных магазинов в свою очередь помоют свои магазины от грязи и пыли, покрасят урны в единый цвет, а также установят вазоны с цветами, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.