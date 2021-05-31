В тамбовских колониях с 1 июня разрешили длительные свидания с заключенными

В связи со стабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой в учреждениях УФСИН России по Тамбовской области с 1 июня возобновляется предоставление длительных свиданий с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

На свидания в колонии допускаются посетители при наличии одного из следующих документов:

- справки (прививочного сертификата) о проведенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции;

- результата лабораторного исследования методом ИФА на наличие иммунитета (антител, Ig-G) к новой коронавирусной инфекции (полученного не позднее, чем за 30 дней до запланированной встречи);

- отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР на наличие вируса SARS-CoV-2 (полученного не позднее, чем за 3 дня до запланированной встречи).

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, сотрудниками колоний будет организован входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела и сбором информации о состоянии здоровья.

- Лица с повышенной температурой тела либо наличием иных признаков острого респираторного заболевания к длительным свиданиям допускаться не будут. В случае последующего выявления у посетителей или осужденного признаков острого респираторного заболевания или повышенной температуры длительное свидание будет сразу же прекращено, - пояснили в ведомстве.