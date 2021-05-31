Тамбовчанка на «ЛАДА Х-РЭЙ» сбила 7-летнего велосипедиста

Ребенок оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Мичуринске в минувшую пятницу, 28 мая, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. В 18 часов 46 минут на дворовой территории дома № 8 на улице Киевская 40-летняя водитель автомобиля «ЛАДА Х-РЭЙ» сбила семилетнего мальчика, который катался по двору на велосипеде «СТЕЛС НАВИГАТОР».

- В результате ребёнок получил травмы и для оказания медицинской помощи был доставлен в ТОГБУЗ МГБ имени Брюхоненко, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.