Тамбовчанин погиб в аварии с загоревшимся автомобилем

Водитель скончался на месте до приезда медиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб 42-летний мужчина, произошла 29 мая в 10 часов утра на 9 километре автодороги «Каспий-Каменка-Ржакса», проходящей по территории Ржаксинского района. Водитель автомобиля «Renault Logan» потерял управление машиной, авто вылетело в правую по ходу движения обочину, опрокинулось и въехало в кусты. После остановки машина загорелась.

- В результате аварии водитель автомобиля «Renault Logan» от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.