В Тамбове горит дом архитектора Свирчевского

Огонь охватил крышу здания Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбове загорелся дом, расположенный на углу улиц Советской и Лермонтовской, 70/22. Здание является памятником регионального значения. В доме жил архитектор Теофил Свирчевский, который с 80-х годов XIX века работал над архитектурным обликом города Тамбова. Он является автором тамбовского драматического театра, музыкального училища, принимал участие в сооружении Введенской церкви на улице Базарной (ныне не существующей), построил храм на улице Покровской (сейчас Кронштадтская) по заказу Римско-католического братства.

Дом известного тамбовского архитектора в последние годы находится в плачевном состоянии и разрушается. Часть квартир здесь муниципальные, а несколько – приватизированные. Реставрационных работ на здании собственники не проводили. Причина, по которой произошел пожар, пока не называется.

- Сообщение о возгорании здания поступило в 13 часов 22 минуты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. – На месте работают 3 пожарных расчета.