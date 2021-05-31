В Тамбов приедет «Поезд Победы»

3 и 4 июня в Тамбове сделает остановку «Поезд Победы». Уникальную выставку, расположенную в вагонах брендированного поезда, которая расположится на станции «Тамбов-1», тамбовчане смогут посетить бесплатно.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. Её создали в 2020 году в рамках Года Памяти и Славы. В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника Лидии. По легенде она уроженка Тамбовской области. Лидия не просто аудиогид: это – собирательный образ поколения, юная советская девушка. Её прототипом стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившая в период Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта, а голосом Лидии стала заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Гусева.

На сегодняшний день в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Интересно также её мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видео-стен, 12 тач-столов.

Посещение выставки возможно только при предварительной регистрации и при соблюдении необходимых санитарных норм. Оставит заявку можно будет с 1 июня на сайте поездпобеды.рф. После успешного прохождения регистрации на электронную почту пришлют пригласительный билет. Сбор посетителей экспозиции будет возле здания железнодорожного вокзала.