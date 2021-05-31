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Происшествия31 мая 2021 16:45

Мичуринец украл айфон из магазина, в котором раньше работал директором

Вора вычислили по записям с камер видеонаблюдения
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции г. Мичуринска 28 мая поступило сообщение о краже дорогостоящего телефона в одном из цифровых магазинов города. После опроса персонала выяснилось, что с прилавка пропал Apple iPhone 11.

Стражи порядка изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Им удалось выяснить, что кража произошла еще 26 апреля этого года. На кадрах было видно, как некий мужчина свободным доступом отключает телефон и уносит его с прилавка.

Сотрудники магазина опознали в воре бывшего директора магазина. 30-летний мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Там он дал признательные показания.

- Телефоном злоумышленник пользовался сам, похищенное изъято и возвращено магазину. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Криминал