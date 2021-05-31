На Тамбовщине пройдет фестиваль, посвященный творчеству Петра Чайковского

4 июня в Бондарском районе состоится фестиваль, посвящённый творчеству Петра Чайковского. Имя композитора неразрывно связано с Бондарской землей. Каждое лето на протяжении нескольких лет Чайковский приезжал в село Усово Бондарского района. В советское время в селе часто проводились музыкальные вечера, посвящённые творчеству Чайковского. Эту традицию возродили два года назад.

В 2019 году фестиваль прошел впервые после делительного перерыва. В этот же год в парковой зоне села был торжественно заложен памятный камень. В дальнейшем на этом месте планируется открыть памятник великому композитору.

Предстоящее музыкальное событие обещает быть насыщенным. Юные таланты примут участие в музыкальном конкурсе и в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мир Чайковского». На фестивале будет работать выставка картин Тамбовского регионального отделения Союза художников России «Времена года»

- Главной и самой торжественной частью станет открытие объекта парковой зоны перед Свят-Троицким храмом и праздничный концерт на летней сцене, где прозвучат произведения Чайковского, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.