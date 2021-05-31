Тамбовчанин украл у соседа четырех крольчат

29 мая в отделение полиции р.п. Токаревка обратился житель села Александровка с сообщением о краже. Сотрудникам полиции он пояснил, что из сарая его двора пропали 4 маленьких кролика. Сначала хозяин животных думал, что они просто сбежали, но все же решил обратиться в полицию.

Вскоре далось установить личность похитителя. Им оказался 39-летний односельчанин владельца кроликов. 26 мая после застолья, выходя со двора дома своего приятеля, мужчина увидел клетку с кроликами, и решил их украсть. Он положил 4 животных в пакет и ушел домой.

- Похититель сознался в краже, кролики возвращены законному владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.