Тамбовчанку, пытавшуюся помочь мужу, будут судить за дачу взятки полицейскому

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

По версии следствия, 24 апреля этого года, обвиняемая, находясь в нетрезвом состоянии, положила в карман куртки форменного обмундирования инспектора ДПС 15 тысяч рублей в качестве взятки за не составление им протокола об административном правонарушении в отношении ее гражданского мужа. Ранее мужчина попался пьяным за рулем. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.