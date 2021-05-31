Столкнувшиеся в Тамбове иномарки протаранили ограждение и столб

В больнице оказалась водитель одной из машин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина-водитель, произошла 30 мая в 9 часов 56 минут на пересечении Бульвара Энтузиастов и улицы Рылеева города Тамбова. 32-летняя тамбовачнка за рулем автомобиля «Хендай IX» совершала на регулируемом перекрестке поворот налево на разрешающий сигнал светофора. В этот момент произошло столкновение иномарки с «Хендай Акцент», под управлением 32-летнего водителя. Его машина двигалась прямо и навстречу. После столкновения автомобиль «Хендай IX» наехал на ограждение возле пешеходного перехода, а «Хендай Акцент» врезался столб.

- В результате ДТП травмы получила водитель автомобиля «Хендай IX», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.