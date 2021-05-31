Тамбовчане смогут задать вопросы о жилищных правах детей специалистам кадастровой палаты

В Тамбовской области 1 июня пройдет всероссийская акция «День правовой помощи детям», в рамках которой будет работать специальная «горячая линия». Специалисты кадастровой палаты Росреестра ответят на вопросы: «Как защитить имущественные права несовершеннолетних», «Куда и как обратиться, если права детей или родителей были нарушены?».

- Граждане смогут узнать о порядке оформления недвижимости или ее части в собственность несовершеннолетнего, а также о процедуре продажи, мены и дарения таких объектов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Также эксперты расскажут, какие документы необходимы для регистрации жилья и его кадастрового учёта, как проверить недвижимое имущество перед покупкой, о том, кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при получении государственных услуг Росреестра.

Акция пройдет с 8 утра до 12 часов. Задать свои вопросы жители региона могут по номеру телефона: 8 (915) 679-93-29.