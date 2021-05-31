Коронавирус в Тамбове, последние новости на 31 мая: число заболевших за сутки составило 53 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 31 мая, 32850 человек. 30877 заболевших выздоровели, 534 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 53 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 14 мужчин и 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, а также пятеро детей от 12 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 480 человек, из них диагноз «пневмония» у 450 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.