Тамбовские театры закрывают сезон выступлений

В Тамбовской области подходит к завершению очередной театральный сезон. Несмотря на коронавирусные ограничения, актеры сыграли много спектаклей, порадовали зрителей премьерами, завоевали награды на различных фестивалях и даже открыли новые площадки.

Тамбовский драматический театр завершит 234-ый сезон 30 мая спектаклем «Визит дамы». Показ пройдет на основной сцене. А уже 3 июня состоится открытие «Театрального двора» – зрители увидят спектакль «Без паники, синьоры!» по пьесе Ивана Алифанова. Это площадка под открытым небом, которая открылась в прошлом году. За сезон тамбовский драмтеатр сыграл 209 спектаклей, которые посмотрели 35 326 зрителей.

А Мичуринский театр завершит 124-ый сезон премьерой. Зрителям представят сатирическую комедию «Спасите, меня женят!» (16+) по пьесе Алексея Писемского (1821-1881) «Ипохондрик». Спектакль поставил народный артист России Юзеф Фекета. Посмотреть постановку можно сегодня.