За сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 56 человек

56 новых зараженных выявили в Тамбовской области за сутки. Из них: 15 мужчин, 38 женщин, три ребенка (мальчик 4 года, девочки 3, 14 лет). Возраст заболевших от 19 до 78 лет. Таким образом количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 32 797, из них 7274 без клинических проявлений.

30 815 пациентов выздоровели: 13839 выписали из стационара, 16 976 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 460 человек, из них диагноз «пневмония» у 431.

На домашнем карантине под медицинским наблюдением – 1782 (из них подтвержденных случаев - 988, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 50 228, Выписаны из больниц – 19840.

Первый этап вакцинации прошли 124 083 человек или 92,1 % от полученного препарата. Полностью иммунизированы (1 и 2 этап) 94 736 человек.