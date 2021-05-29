Тамбовчанка стала фигуранткой 55 уголовных дел

В производстве следователей отдела полиции ОП№ 1 УМВД России по городу Тамбову находится 55 уголовных дел в отношении 24-летней тамбовчанки, которая подозревается в совершении многоэпизодного мошенничества. Ее жертвами стали 55 жителей Тамбова и области.

Как пояснил следователь ОП №1 УМВД России по г. Тамбову Николай Дерябин, в производстве которого находятся уголовные дела, с декабря 2019 года по декабрь 2020 года 24 летняя девушка, ранее работавшая менеджером в магазине М-Видео, находясь в декретном отпуске, совершила ряд мошенничеств. Всем своим знакомым она говорила о том, что у нее есть возможность купить различную бытовую технику, которая размещена на сайте М-Видео, с большой скидкой. Приятели верили и отдавали ей день под покупку техники. Знакомые передавали информацию своим знакомым и так дальше по цепочке. В итоге у нее сформировался большой круг клиентов, с которых она собрала порядка 30 миллионов рублей. Вот только технику она им так и не отдала. Просила подождать, ссылалась на сложную эпидобстановку, задержки с поставкой и так далее. В итоге, уставшие ждать дешевые телевизоры, айфоны и миксеры клиенты, обратились за помощью в полицию.

- В настоящее время, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейскими установлено 55 пострадавших и выясняются все факты и обстоятельства совершения мошеннических действий, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждены уголовные дела по ч. 1-4 ст. 159 УК РФ.