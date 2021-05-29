На Тамбовщине подготовились к ЕГЭ

В предстоящий понедельник, 31 мая, стартует основной период ЕГЭ. В этом году из школ региона выпускаются 3628 одиннадцатиклассников. Для сдачи ЕГЭ организовано 23 пункта проведения экзаменов на базе школ.

– Наша задача – обеспечить выполнение требований законодательства по проведению государственной итоговой аттестации и обеспечить должный порядок проведения единого государственного экзамена на территории Тамбовской области, - сказала начальник регионального управления образования и науки Татьяна Котельникова.

Со всей необходимой информацией о порядке, основных требованиях проведения единого государственного экзамена можно ознакомиться на сайте управления образования и науки в разделе ГИА.

Для обеспечения безопасности участников экзаменов и предотвращения возможности коронавирусом увеличено количество аудиторий в существующих пунктах проведения экзаменов. Самый массовый экзамен (русский язык) проводится в две даты – 3 и 4 июня, рассадка обучающихся в одной аудитории будет производиться в шахматном порядке – не более 9 человек.

В каждом пункте проведения экзаменов приняты необходимые меры безопасности: приобретены средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), бесконтактные термометры, дозаторы с антисептическими средствами, оборудование для обеззараживания воздуха.

Нанесена разметка для разделения потоков участников экзаменов и сотрудников пункта проведения экзамена для соблюдения социальной дистанции. На входе будет обеспечено измерение температуры и обработка рук антисептиками. Приход на экзамен обучающихся и сотрудников будет осуществляться в соответствии с разработанными графиками.

Отработаны схемы доставки ребят в пункты проведения экзаменов. В два раза увеличено количество транспортных средств. Перевозка детей также будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Безопасность и охрану общественного порядка на пунктах проведения экзаменов и прилегающих территориях обеспечат сотрудники органов внутренних дел. Все пункты будут обеспечены медицинскими работниками.

- Во время экзаменов во всех пунктах будут идти видеонаблюдение в режиме онлайн. В них установят подавители сигналов сотовой связи, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В преддверии экзаменов проведена проверка готовности пунктов и мониторинг их технической оснащенности. В каждом из них есть оборудование для станций печати, сканирования, авторизации и видеонаблюдения.

Для организации и проведения ЕГЭ задействованы 1616 сотрудников. Все они прошли обучение.

Для фиксации нарушений продолжит свою работу Ситуационный центр управления образования и науки Тамбовской области. Онлайн-наблюдатели будут работать на портале SMOTRIEGЕ.RU. В качестве онлайн-наблюдателей к работе привлечены волонтеры-студенты, представители корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодежи. Сформирован институт общественных наблюдателей в составе 287 человек.

Управление образования и науки Тамбовской области напоминает, что в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с проведением государственной итоговой аттестации в 11 классах, любой обучающийся, родитель, работник образовательной организации может позвонить по телефону горячей линии (4752)79-23-82, которая создана в управлении.