Тамбовчане напишут «Пушкинский диктант»

Накануне 222-летия со дня рождения поэта – 5 июня в 12 часов в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина уже в третий раз состоится региональная культурно-просветительская акция «Пушкинский диктант». Она пройдет в рамках традиционного летнего Пушкинского сезона.

- Впервые тамбовчане написали этот диктант в год празднования 220-летия гения русской и мировой литературы. В прошлом году, из-за пандемии, акция прошла в онлайн-формате и к ней присоединились более тысячи пользователей, в том числе – шестьдесят студентов одного из университетов Китайской народной республики, изучающих русский язык», - сообщили в пресс-службе пушкинской библиотеки.

В этом году на главной площадке акции в областной библиотеке отрывок произведения года продиктует кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, журналистики факультета филологии и журналистики Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Ольга Видная.

Диктант состоит из двух частей: для первой выбран отрывок из прозаического произведения А. С. Пушкина (12+), для второй — из стихотворного (6+). Для семей с детьми в Пушкинской библиотеке буде действовать площадка, где маленьких гостей займут специалисты Кафедры семейного чтения.

Акция является сетевой и принять в ней участие можно, придя также на одну из площадок в библиотеках городов и районов области (список будет доступен на сайте библиотеки). Проверить свою грамотность и знание сказок Александра Пушкина в этом году смогут дети, находящиеся в пришкольных лагерях образовательных учреждений Тамбова.

Каждую работу проверит филолог, а узнать свой результат можно будет на сайте библиотеки - http://www.tambovlib.ru/. Предварительная регистрация не требуется. Все написавшие диктант, получат диплом участника, а награждение отличников состоится через месяц.