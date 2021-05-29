Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 мая: число заболевших за сутки составило 54 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 29 мая, 32741 человек. 30742 заболевших выздоровели, 532 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 54 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 13 мужчин и 39 женщин в возрасте от 22 до 94 лет, а также двое детей 14 лет.

- На госпитализации находятся 461 человек, из них диагноз «пневмония» у 428 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.