Абсолютный рекорд: Почти 5 млн человек приняли участие в электронном праймериз ЕР

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За первые четыре дня в нем уже приняли участие почти пять миллионов человек. Это рекордный показатель для России.

Специалисты считают, что партии удалось предоставить удобную площадку для дистанционных праймериз. В результате их участниками уже стали в четыре раза больше человек, чем, например, на всероссийском тестировании, сообщает nashgorod.ru.

Как считает президент Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух, ЕР создала систему, которой нет аналогов в России. Ее пользователи могут перепроверить свой голос с помощью индивидуального ключа шифрования, поэтому люди доверяют электронному голосованию.

Подтверждение личности через портал «Госуслуги» существенно повышает легитимность голосования. Его результаты не получится подделать, так как они зашифрованы и защищены от вмешательства с помощью технологии блокчейн. Избиратели могут наблюдать за подсчетом голосов в режиме онлайн.

«Количество участников электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет говорить о том, что процедура действительно повлияет на ход думской кампании. Почти пять миллионов проголосовавших за четыре дня – это очень значимый результат», - отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Чтобы участвовать в голосовании, нужно зарегистрироваться на сайте pg.er.ru до полуночи 28 мая по местному времени. Считать голоса начнут вечером 30 мая. Как сообщает сайт «Единой России», победивших кандидатов объявят в начале июня.

Ольга Плотникова, член организационного комитета по проведению предварительного голосования в Тамбовской области, президент Ассоциации правовой помощи, считает предварительное голосование самым важным элементом в действующей системе избирательного процесса. Оно позволяет гражданам сделать выбор, кого они хотели бы видеть кандидатами в единый день голосования, а не принять решение партии.

По состоянию на 27 мая в предварительном голосовании в Тамбовской области приняли участие 55,5% жителей региона от числа зарегистрированных пользователей сайта предварительного голосования, а всего зарегистрировались более 139 тысяч человек.

“В голосовании выбор идет в пользу личности кандидата - его компетенций, достижений, готовности трудиться, независимо от партийной принадлежности. Это важно для качественной внутрипартийной конкуренции.

Участники голосования получают возможность мониторинга проблем территории задолго до старта избирательной кампании, могут проверить свои способности в создании дорожной карты решения конкретных задач.

Кроме того, предварительное голосование проходит под серьёзным общественным контролем, так и должно быть. В итоге именно народные представители станут кандидатами, а это дорогого стоит”, - отметила Плотникова.